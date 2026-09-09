Сливнишки герой елиминира Етрополе за купата на АФЛ

В Сливница, местния Сливнишки герой се наложи с 2:1 над едноименния тим на Етрополе в четвъртфинал на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Съперниците излязоха без някои от основните си футболисти. Домакините пропиляха много положения за гол. Само Християн Димитров уцели три пъти гредите. Топката обаче първо влетя в тяхната врата. Там я насочи Игор Запорозченко, четвърт час след почивката. След още четвърт час, Мартин Тошев изравни. Ерик Манолков реализира победното попадение в последните секунди на мача.

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