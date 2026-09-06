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Ботев (Ихтиман) разби Етрополе

  • 6 сеп 2026 | 03:41
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Ботев (Ихтиман) разби Етрополе

Ботев (Ихтиман) победи ФК Етрополе с 4:1 като гост в мач от 6 кръг на Югозападната Трета лига. С хеттрик се отличи Борислав Балджийски, а един гол добави влезлият от резервната скамейка Юлиян Тачев. След този успех ихтиманци делят третото място с Оборище (Панагюрище), като и двата тима имат по 12 точки, на 1 точка от лидерите Струмска слава (Радомир) и ФК Банско.

При първия гол нападателят направи двойно подаване в наказателното поле, след което се освободи от защитата и с прехвърлящ удар прати топката във вратата, пазена от Борислав Иванов.

След това Балджийски засече центриране отдясно и с премерен удар вкара втория си гол в двубоя.

През втората част домакините върнаха един гол и резултатът стана 1:2. Малко след това Денис Зашев си изкара втори жълт и съответно червен картон, което наложи Ботев да доиграе двубоя в намален състав в последните 20-25 минути.

Веднага след това обаче след хубава атака ихтиманци стигнаха до трети гол, отново дело на Борислав Балджийски. Той се разписа, след като довкара избита от вратаря топка.

Влезлият от резервната скамейка Юлиян Тачев реализира и четвърти гол във вратата на домакините.

СНИМКА: fcbotevihtiman.com

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