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Трета поредна победа за Героя

  • 29 авг 2026 | 22:30
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Трета поредна победа за Героя

В Герман, Сливнишки герой (Сливница) спечели гостуването си на Септември II (София) с 2:1 за трети пореден успех. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Стана равностоен двубой. Летящ старт за домакините. Те получиха право да изпълнят дузпа още в началните секунди и Виктор Добрев я вкара. Селекцията на Николай Христозов обаче направи обрата за малко повече от половин час. Мрежата на дубъла разтресе Георги Илиев в 25-а и 35-ата минута. Футболистите на Септември бяха по-дейни след почивката, но в атака не сътвориха нищо.

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