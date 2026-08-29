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Кюстендил удари Етрополе

  • 29 авг 2026 | 22:39
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Кюстендил удари Етрополе

В Кюстендил, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Етрополе. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите натиснаха още след първия съдийски сигнал. Пропиляха две отлични възможности за гол. Домакините изковаха успеха в последния четвърт час на първото полувреме. Първо Адриан Видинов откри резултата. После Георги Станимиров удвои от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Марио Евтимов. Последният направи аванса категоричен в началните секунди след почивката. Почетното попадение за гостите вкара от дузпа Петко Петков в 70-ата минута.

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