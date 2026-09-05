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Беласица обърна Героя

  • 5 сеп 2026 | 20:58
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Беласица обърна Героя

Беласица (Петрич) надви у дома Сливнишки герой (Сливница) с 3:2. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Кошмарно беше първото полувреме за домакините. Георги Илиев им вкара гол, четвърт час след началото. Секунди преди почивката, Дани Гусев удвои аванса на гостите. 120 секунди след началото на втората част, Питър Ахису намали изоставането на Бела. След десетина минути, Живко Димитров изравни. Влезлият като резерва Антон Карачанаков направи победния обрат след прецизно изпълнение на фаул в 76-ата минута.

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