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Барселона иска да пренесе добрата си форма в Шампионската лига

  • 9 сеп 2026 | 05:56
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Барселона иска да пренесе добрата си форма в Шампионската лига

Барселона приема Фейенорд в интригуващ сблъсък от първия кръг на новата групова фаза в Шампионската лига. Двубоят ще се изиграе тази вечер от 19:45 часа на стадион „Спотифай Камп Ноу“, а главен рефер на срещата ще бъде германецът Свен Яблонски.

Каталунците влизат в мача в превъзходна форма под ръководството на Ханзи Флик. Те са единственият отбор в Ла Лига със 100%-ов актив от четири победи в първите четири мача. През изминалия уикенд „блаугранас“ разпиляха Валенсия с 5:0 като гости на „Местая“, с което вече имат отбелязани 17 гола и само 2 допуснати от началото на сезона.

В същото време Фейенорд, воден от бившия играч на Барса Джовани ван Бронкхорст, заема временното второ място в нидерландската Ередивизи с 11 точки от пет изиграни срещи. Тимът от Ротердам записа победа над НЕК Наймеген в събота, но преди това вече допусна две грешни стъпки, завършвайки при разочароващи равенства 2:2 срещу Го Ахед Игълс и АДО Ден Хааг.

Двата клуба са печелили общо внушителните 45 титли в местните си първенства, но любопитното е, че са се изправяли един срещу друг само веднъж в историята. Това се случва на осминафиналите за КЕШ през сезон 1974/75, когато след 0:0 в Ротердам, Барселона печели с 3:0 у дома след хеттрик на Карлес Рексач. През този век испанският гранд има перфектна статистика на своя стадион срещу нидерландски отбори, записвайки три победи от три мача с голова разлика 11:0.

По отношение на състава, Ханзи Флик няма да може да разчита на Руни Бардагджи, Френки де Йонг и Ерик Гарсия, които продължават да се възстановяват от контузии. В игра обаче се очаква да се завърнат защитниците Андреас Кристенсен и Жул Кунде, а Рафиня ще продължи да действа като фалшива девятка.

Кадровите проблеми пред гостите от Ротердам са значително по-осезаеми. Ван Бронкхорст пристига в Испания без контузените Йордан Бос, Томас Белен, Гийс Смал, Барт Нюкооп и Якуб Модер. Атаката на Фейенорд ще бъде лишена и от Рейс Нелсън, който премина в клуба твърде късно и остана без картотека за евротурнирите в УЕФА.

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Снимки: Gettyimages

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