Мареска: Можехме да вкараме повече

Манчестър Сити стартира участието си в основната фаза на Шампионската лига с победа 2:0 като гост срещу Порто на „Ещадио до Драгао“. Мениджърът Енцо Мареска подчерта, че отборът е заслужил успеха, като изрази и силни впечатления от дебюта на 18-годишния халф Аюб Буади.

„Мисля, че можехме да вкараме повече голове, особено през първото полувреме, но като цяло смятам, че напълно заслужавахме да спечелим мача. Създадохме достатъчно чисти положения, за да си тръгнем с победата. В същото време не допуснахме много опасности пред нашата врата. Нормално е, когато гостуваш тук, съперникът също да създаде ситуации, но като цяло съм много щастлив от показаното“, сподели италианският наставник.

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Мареска не спести суперлативите си за дълбочината в състава на „гражданите“, която му позволява да прави ротации, без това да оказва негативно влияние върху качеството на играта.

„Късметлия съм, защото разполагам с изключително добри футболисти в целия състав. За един мениджър е лесно, когато може да даде минути на абсолютно всеки от тях. Тази вечер момчетата, които влязоха в игра, се представиха на много високо ниво“, допълни той.

Старши треньорът на Манчестър Сити обърна специално внимание на представянето на Аюб Буади, чието хладнокръвие на терена го е впечатлило силно на фона на опитните фигури в отбора.

„Хубавото е, че от играчи като Ерлинг Холанд, Рубен Диаш и Матео Ковачич очакваш да знаят точно как да контролират подобен мач. Аюб Буади обаче нито за миг не изпадна в паника. Той се представи отлично и мисля, че направи невероятен мач“, завърши Мареска.

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Снимки: Gettyimages