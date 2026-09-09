Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

Стадион „Анфийлд“ в Англия се готви за един от най-взривоопасните сблъсъци на вечерта, в който Ливърпул приема Атлетико Мадрид в мач от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа българско време под ръководството на италианския главен съдия Давиде Маса.

Домакините от Ливърпул все още изглеждат в процес на изграждане под ръководството на новия си мениджър Андони Ираола, но влизат в двубоя с повишено самочувствие. Миналия петък мърсисайдци записаха първата си победа за сезона във Висшата лига, побеждавайки Ипсуич с 2:0 като гост след два гола на рекордната покупка Александър Исак и две асистенции на Коди Гакпо. Преди този успех тимът записа две равенства по 2:2 срещу Нюкасъл и Нотингам Форест, което показва, че Ираола все още търси перфектния баланс в отбрана.

В същото време Атлетико Мадрид на Диего Симеоне пристига в Англия след колебливо начало на кампанията си в Ла Лига. „Дюшекчиите“ записаха две победи в първите си четири срещи, но през изминалия уикенд претърпяха тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Атлетик Билбао. Въпреки това, мадридчани остават изключително турнирен отбор, като през миналия сезон достигнаха до полуфиналите в Шампионската лига и сега отново са амбицирани за дълъг рейд.

Историята на сблъсъците между двата тима е изключително богата и драматична, като до момента те са изиграли девет мача на международната сцена – Ливърпул има четири победи, Атлетико е с три, а две срещи са завършили наравно. Последният им двубой бе през септември миналата година, когато на „Анфийлд“ мърсисайдци измъкнаха победа с 3:2 благодарение на късен гол с глава на капитана Върджил ван Дайк в добавеното време. Преди това, през 2020 година, Атлетико сътвори един от най-паметните си триумфи, елиминирайки Ливърпул след драматичен обрат с 3:2 в продълженията насред Англия.

Андони Ираола има сериозни кадрови проблеми, тъй като заради дългосрочни контузии отпадат Хюго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони, а под въпрос до последно остава Джо Гомес. Любопитно е, че новите попълнения Федерико Киеза и Ватару Ендо изобщо не бяха картотекирани в състава за Шампионската лига, но пък голямата покупка Брадли Баркола е готов за първия си старт като титуляр.

Диего Симеоне също има сериозни липси в предни позиции. Мощният таран Александър Сьорлот лекува травма в бедрото, а Арнау Ортис изтърпява наказание заради червен картон. Очаква се аржентинският специалист да промени стартовите си 11 спрямо кошмара в Билбао, като в предни позиции почти сигурно ще започне Джонатан Дейвид, подкрепян в средата на терена от опитния капитан Коке.

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