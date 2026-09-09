Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Ливърпул
  3. Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

  • 9 сеп 2026 | 06:34
  • 1298
  • 0
Непредвидим сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

Стадион „Анфийлд“ в Англия се готви за един от най-взривоопасните сблъсъци на вечерта, в който Ливърпул приема Атлетико Мадрид в мач от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа българско време под ръководството на италианския главен съдия Давиде Маса.

Домакините от Ливърпул все още изглеждат в процес на изграждане под ръководството на новия си мениджър Андони Ираола, но влизат в двубоя с повишено самочувствие. Миналия петък мърсисайдци записаха първата си победа за сезона във Висшата лига, побеждавайки Ипсуич с 2:0 като гост след два гола на рекордната покупка Александър Исак и две асистенции на Коди Гакпо. Преди този успех тимът записа две равенства по 2:2 срещу Нюкасъл и Нотингам Форест, което показва, че Ираола все още търси перфектния баланс в отбрана.

В същото време Атлетико Мадрид на Диего Симеоне пристига в Англия след колебливо начало на кампанията си в Ла Лига. „Дюшекчиите“ записаха две победи в първите си четири срещи, но през изминалия уикенд претърпяха тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Атлетик Билбао. Въпреки това, мадридчани остават изключително турнирен отбор, като през миналия сезон достигнаха до полуфиналите в Шампионската лига и сега отново са амбицирани за дълъг рейд.

Историята на сблъсъците между двата тима е изключително богата и драматична, като до момента те са изиграли девет мача на международната сцена – Ливърпул има четири победи, Атлетико е с три, а две срещи са завършили наравно. Последният им двубой бе през септември миналата година, когато на „Анфийлд“ мърсисайдци измъкнаха победа с 3:2 благодарение на късен гол с глава на капитана Върджил ван Дайк в добавеното време. Преди това, през 2020 година, Атлетико сътвори един от най-паметните си триумфи, елиминирайки Ливърпул след драматичен обрат с 3:2 в продълженията насред Англия.

Андони Ираола има сериозни кадрови проблеми, тъй като заради дългосрочни контузии отпадат Хюго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони, а под въпрос до последно остава Джо Гомес. Любопитно е, че новите попълнения Федерико Киеза и Ватару Ендо изобщо не бяха картотекирани в състава за Шампионската лига, но пък голямата покупка Брадли Баркола е готов за първия си старт като титуляр.

Диего Симеоне също има сериозни липси в предни позиции. Мощният таран Александър Сьорлот лекува травма в бедрото, а Арнау Ортис изтърпява наказание заради червен картон. Очаква се аржентинският специалист да промени стартовите си 11 спрямо кошмара в Билбао, като в предни позиции почти сигурно ще започне Джонатан Дейвид, подкрепян в средата на терена от опитния капитан Коке.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

  • 9 сеп 2026 | 03:32
  • 1487
  • 0
Мареска: Можехме да вкараме повече

Мареска: Можехме да вкараме повече

  • 9 сеп 2026 | 03:06
  • 1911
  • 0
Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

  • 9 сеп 2026 | 01:47
  • 1323
  • 0
Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

  • 9 сеп 2026 | 01:21
  • 2105
  • 0
Съперник на Левски с драматично равенство в Нидерландия

Съперник на Левски с драматично равенство в Нидерландия

  • 9 сеп 2026 | 00:58
  • 1900
  • 0
Борусия надви Виляреал в шеметно полувреме с пет гола

Борусия надви Виляреал в шеметно полувреме с пет гола

  • 9 сеп 2026 | 00:47
  • 6104
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 517
  • 1
Носителят на трофея излиза на сцената и още здрави сблъсъци в ШЛ

Носителят на трофея излиза на сцената и още здрави сблъсъци в ШЛ

  • 9 сеп 2026 | 05:27
  • 2833
  • 0
Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

  • 9 сеп 2026 | 06:56
  • 622
  • 0
Реал Мадрид издебна и наказа грешките на Интер за успешен старт в ШЛ

Реал Мадрид издебна и наказа грешките на Интер за успешен старт в ШЛ

  • 8 сеп 2026 | 23:55
  • 27382
  • 36
Холанд донесе първи три точки на Ман Сити в Шампионската лига

Холанд донесе първи три точки на Ман Сити в Шампионската лига

  • 8 сеп 2026 | 23:56
  • 18128
  • 14