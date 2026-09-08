Баркола е готов за повече минути, заяви Ираола

Брадли Баркола е "готов за повече минути", заяви мениджърът на Ливърпул Андони Ираола преди мача на мърсисайдци срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига по футбол. Французинът бе привлечен миналата седмица с трансфер от Пари Сен Жермен и през уикенда дебютира при победата с 2:0 над Ипсуич Таун. Попитан дали Баркола може да бъде титуляр срещу Атлетико, Ираола отговори: "Да, той игра около 30 минути (срещу Ипсуич) и мисля, че е готов за повече. Брадли тренира нормално, въпреки че няма предсезонните мачове, които обикновено футболистите правят".

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"Мислим върху този въпрос, но той е в добра кондиция и определено е готов за повече минути. Не се отнасям с него като с футболист, който е лимитиран по някакъв начин. Неговото състояние си е съвсем нормално, просто няма много предсезонни минути за влизане във форма. Видях обаче, че той играе добре, така че може ли и повече? Да", добави Ираола. Ливърпул навлиза в първия си период през сезона с по три мача на седмица. Фулъм ще пристигне на "Анфилд" в събота, а три дни по-късно мърсисайдци ще срещнат Тотнъм в Карабао Къп.

"Ще бъде предизвикателство, когато играем във всички турнири. Сега обаче не е най-лошият сценарий, защото играхме в петък и направихме добро възстановяване. През следващия уикенд може би ще бъде по-трудно, защото ще бъдем в цикъл от два дни и мач, два дни и мач. В големите клубове обаче е така. Сега мислим само за утрешния мач", продължи Ираола. От състава на Ливърпул отсъстват Уатару Ендо, Федерико Киеза, Джо Гомес, Конър Брадли, Юго Екитике и Джовани Леони. Атлетико пък ще бъде без Александър Сорлот заради контузия, а Арнау Ортис е наказан.

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Снимки: Gettyimages