Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

Спортният директор на Ливърпул Ричард Хюз напусна клуба, за да се присъедини към Ал Хилал в Саудитска Арабия. Хюз пристигна на “Анфийлд” през юни 2024 г. от Борнемут, където работеше на подобен пост. Той имаше договор до лятото на 2027 г.

Напускането на Хюз бе планирано и за него се знаеше от известно време. Той обаче остана до края на трансферния прозорец и ръководи лятната селекция на клуба. Миналото лято той бе в основата на привличането на Александър Исак и Флориан Виртц, но тяхното идване не помогна много на Ливърпул, който направи разочароващ сезон. Това лято бяха дадени над 200 милиона лири за нови играчи, а най-скъпият трансфер бе този на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Сегашният състав обаче изглежда не достатъчно широк и някои позиции са проблематични.

🚨 Liverpool confirm Richard Hughes has stepped down as sporting director.



Hughes will be joining Al-Hilal. pic.twitter.com/PgmsskcDh4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 5, 2026

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Снимки: Imago