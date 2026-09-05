Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

  • 5 сеп 2026 | 15:23
  • 783
  • 1

Спортният директор на Ливърпул Ричард Хюз напусна клуба, за да се присъедини към Ал Хилал в Саудитска Арабия. Хюз пристигна на “Анфийлд” през юни 2024 г. от Борнемут, където работеше на подобен пост. Той имаше договор до лятото на 2027 г.

Напускането на Хюз бе планирано и за него се знаеше от известно време. Той обаче остана до края на трансферния прозорец и ръководи лятната селекция на клуба. Миналото лято той бе в основата на привличането на Александър Исак и Флориан Виртц, но тяхното идване не помогна много на Ливърпул, който направи разочароващ сезон. Това лято бяха дадени над 200 милиона лири за нови играчи, а най-скъпият трансфер бе този на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Сегашният състав обаче изглежда не достатъчно широк и някои позиции са проблематични.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 363
  • 0
Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 628
  • 0
Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

  • 5 сеп 2026 | 15:10
  • 490
  • 0
Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

  • 5 сеп 2026 | 14:36
  • 6433
  • 4
Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

  • 5 сеп 2026 | 14:07
  • 2523
  • 1
Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

Нойер очаква с нетърпение гостуването на бившия си клуб Шалке

  • 5 сеп 2026 | 14:01
  • 489
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 11537
  • 3
Автомобил "прелетя" през централния вход и се размаза на стадиона часове преди Спартак - ЦСКА (снимка)

Автомобил "прелетя" през централния вход и се размаза на стадиона часове преди Спартак - ЦСКА (снимка)

  • 5 сеп 2026 | 15:17
  • 11960
  • 8
ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

ЦСКА обяви групата: Цварц и Брахими липсват

  • 5 сеп 2026 | 14:18
  • 13135
  • 16
Съставите на Ман Сити и Ковънтри, дебют за Ндиайе, Фернандес е на пейката

Съставите на Ман Сити и Ковънтри, дебют за Ндиайе, Фернандес е на пейката

  • 5 сеп 2026 | 16:14
  • 94
  • 0
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 27738
  • 19
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 18794
  • 78