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Гол след гол: Вижте всички попадения от четвъртия кръг в Елитната група до 15 години

  • 8 сеп 2026 | 19:03
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Четвъртият кръг в Елитната група до 15 години предложи интересни двубои и общо 24 попадения. Голове бяха отбелязани във всяка една от осемте срещи.

Най-убедителната победа постигна ЦСКА, който се наложи с 6:0 при гостуването си на Локомотив (София). Левски победи Черно море с 5:0, а Спартак (Варна) спечели с 3:1 срещу Септември.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от четвъртия кръг на първенството.

Насладете се на головете от четвъртия кръг в Елитната група до 15 години!

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