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ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

  • 8 сеп 2026 | 19:48
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

ЦСКА е още по-близо до откриването на новия стадион "Българска армия". Това се разбра от публикация на Сдружение "Червени сърца" във "Фейсбук". От написаното става ясно, че вече е съставен протокол от държавните органи с предложение за издаване на разрешение за ползване на съоръжението.

"Днес Държавната приемателна комисия, след като се запозна със строителната документация и окончателният доклад на Строителният надзор и се увери, че стадионът е построен по одобрените проекти, състави протокол Обр.16 с предложение за издаване: разрешение за ползване на стадион "Българска Армия", написаха от "Червени сърца".

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