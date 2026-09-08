Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

Христо Янев ще запише своя официален мач номер 95 начело на ЦСКА срещу Левски за Суперкупа на България. Това ще бъде и неговият последен във втория му престой начело на армейците, след като по-рано днес подаде оставка.

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Бившият нападател пое "червените" през лятото на 2015 г., когато футболният гранд беше изпратен във "В" група. В третото ниво Янев записа 32 срещи начело на ЦСКА - без нито една загуба. Наред с това ЦСКА спечели Купа на България, побеждавайки Монтана във финала пред 35 000 зрители. Янев започна и следващия сезон, но беше освободен скоро след началото на тогавашния клубен собственик Гриша Ганчев.

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През пролетта на 2018-а бившият футболист на Гренобъл завърши сезона като временен наставник на армейците. През септември 2025 г. Янев пое ЦСКА в плачевно състояние, след като отборът беше на дъното в класиране под ръководството на Душан Керкез. През миналия сезон роденият Казанлък спец спечели отново Купата на България - този път след успех с дузпи срещу Локомотив (Пловдив), а през лятото "червените" елиминираха последователно Дери Сити, Карабах и Макаби (Тел Авив) в Лига Европа, което осигури на тима участие в основната фаза на Лига на конференциите.

Утре Христо Янев има възможност да прибави трети трофей към треньорската си визитка, преди да се раздели със своя любим отбор.

Христо Янев начело на ЦСКА:



Победи: 73

Равенства: 11

Загуби: 10

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