Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11265
  • 13

Отборът на Лудогорец привлече в състава си тунизийския национал Омар Рекик, научи Sportal.bg. 24-годишният бранител идва от тима на Марибор, където игра в последните два сезона. Договорът му с "орлите" е за четири години, като днес сутринта премина през редовните медицински прегледи преди да парафира контракта.

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Защитникът има осем мача за националния отбор на страната си, като игра два пълни мача по време на световното първенство в САЩ и дори отбеляза попадение срещу Швеция. Рекик е играл още за Уигън, Спарта (Ротердам), а също така е бил част от академиите на Арсенал и Херта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 36960
  • 28
Славия привлече сина на Валери Божинов

Славия привлече сина на Валери Божинов

  • 8 сеп 2026 | 14:54
  • 4180
  • 8
Лудогорец взе още един играч от Световното

Лудогорец взе още един играч от Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:51
  • 4915
  • 1
Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

  • 8 сеп 2026 | 14:24
  • 3871
  • 3
Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

  • 8 сеп 2026 | 14:15
  • 12349
  • 13
Дунав и Славия не се победиха при U16

Дунав и Славия не се победиха при U16

  • 8 сеп 2026 | 13:51
  • 368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57484
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12590
  • 17
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 16899
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20711
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 36960
  • 28