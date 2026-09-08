Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Отборът на Лудогорец привлече в състава си тунизийския национал Омар Рекик, научи Sportal.bg. 24-годишният бранител идва от тима на Марибор, където игра в последните два сезона. Договорът му с "орлите" е за четири години, като днес сутринта премина през редовните медицински прегледи преди да парафира контракта.

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Защитникът има осем мача за националния отбор на страната си, като игра два пълни мача по време на световното първенство в САЩ и дори отбеляза попадение срещу Швеция. Рекик е играл още за Уигън, Спарта (Ротердам), а също така е бил част от академиите на Арсенал и Херта.

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