Левски победи Черно море с 5:0 при U15

Левски постигна категорична победа с 5:0 над Черно море в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на помощното изкуствено игрище на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ поставиха основите на успеха с три попадения в рамките на девет минути през първото полувреме. Калин Дъров откри резултата в 30-ата минута, а в 37-ата Кирил Миладинов удвои преднината на домакините.

Само две минути по-късно Иван Иванов отбеляза за 3:0 и Левски се оттегли на почивката с комфортен аванс.

През втората част столичният тим добави още две попадения. Спас Яшков покачи на 4:0 в 69-ата минута, а в последната минута се разписа за втори път и оформи крайното 5:0.

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