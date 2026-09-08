Лудогорец взе още един играч от Световното

Лудогорец осъществи още един трансфер в последния ден на родния прозорец. "Орлите" привлякоха в състава си босненския национал Амир Хаджиахметович, научи Sportal.bg.

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Полузащитникът последно бе част от Бешикташ, но напусна турския тим. Миналия сезон 29-годишният халф бе под наем в английския Хъл, където записа 37 мача. Хаджиахметович има цели 13 сезона в Турция още за тимовете на Чайкур Ризеспор и Коняспор.

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Подобно на взетия по-рано днес Омар Рекик и Хаджиахметович участва на изминалото световно първенство, където записа минути в мача срещу Швейцария.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google