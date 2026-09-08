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  3. Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

  • 8 сеп 2026 | 16:47
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Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

ЦСКА скоро ще назначи нов треньор след подадената днес от Христо Янев оставка, която бе приета от ръководството. Един от спряганите варианти за негов наследник е наставникът на Арда Александър Тунчев, а конкуренция на българския специалист са няколко чуждестранни имена.

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Поради тази причина Sportal.bg се свърза със спортно-техническия директор на “сините” Ивайло Петков, който заяви следното:

“Към момента на нашия разговор няма нищо. Предишния път, когато се спрягаше за ЦСКА, питахме Тунчев и той ни каза, че никой не се е свързвал с него. Но можем ли да го спрем за ЦСКА, ако го поискат?

Тренираме, готвим се за гостуването на ЦСКА и гледаме изцяло нашия отбор. Ако някой се свърже с Тунчев, той ще уведоми мен и собственика”, заяви Ивайло Петков.

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