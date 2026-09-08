Етър пречупи Марица след два червени картона при U15

Етър постигна минимална победа с 1:0 над Марица Пловдив в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Първото полувреме премина без голове и двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Ключовите моменти настъпиха в заключителната част на срещата. В 70-ата минута Валентин Стойчев от Марица получи директен червен картон. Само две минути по-късно гостите останаха с девет души, след като Емануил Закарян също беше отстранен от игра.

Етър бързо се възползва от численото си преимущество. В 73-ата минута Иван Ванков отбеляза единственото попадение в двубоя и донесе трите точки на „виолетовите“.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и домакините се поздравиха с победа с 1:0.

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