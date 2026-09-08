Симон Василев донесе победата на Локомотив Пловдив при U15

Локомотив Пловдив постигна минимална победа с 1:0 над Шипка Старс 2015 в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Първата част, която при тази възрастова група е с продължителност 40 минути, завърши без отбелязани попадения.

Решителният момент настъпи малко след почивката. В 43-тата минута Симон Василев изпрати топката във вратата на гостите и даде преднина на „черно-белите“.

До последния съдийски сигнал Шипка Старс не успя да стигне до изравнителен гол и Локомотив запази крехкия си аванс, за да прибави трите точки към своя актив.

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