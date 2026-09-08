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  3. ЦСКА победи Локомотив София с 6:0 при U15

ЦСКА победи Локомотив София с 6:0 при U15

  • 8 сеп 2026 | 16:52
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ЦСКА победи Локомотив София с 6:0 при U15

ЦСКА постигна категорична победа с 6:0 при гостуването си на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на помощния изкуствен терен на стадион „Локомотив“.

Червените“ поведоха още в шестата минута чрез Николас Каровски. В 36-ата Денис Тонев удвои аванса на гостите, а четири минути по-късно Емил Минев отбеляза за 3:0.

ЦСКА продължи да контролира резултата и след почивката. В 58-ата минута Никола Владимиров покачи на 4:0, а в 68-ата Николас Каровски реализира второто си попадение в срещата.

Крайният резултат беше оформен в 80-ата минута, когато Божидар Мечкуев се разписа за 6:0.

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