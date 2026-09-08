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  3. ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
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ЦСКА, чрез страницата си във "Фейсбук", благодари на треньора Христо Янев, който утре ще изведе тима в мача за Суперкупата на България срещу Левски за последен път. Също така "червените" допълват, че ще информират своевременно армейската общност за неговия заместник.

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски
Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

"Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за Суперкупата на България срещу Левски.ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд.

Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон. Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА", пише ЦСКА.

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