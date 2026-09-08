ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА, чрез страницата си във "Фейсбук", благодари на треньора Христо Янев, който утре ще изведе тима в мача за Суперкупата на България срещу Левски за последен път. Също така "червените" допълват, че ще информират своевременно армейската общност за неговия заместник.

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"Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за Суперкупата на България срещу Левски.ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд.

Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон. Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА", пише ЦСКА.

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