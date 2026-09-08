Лудогорец представи национала на Тунис

Лудогорец обяви привличането на тунизийския национал Омар Рекик, който изигра два мача на Мондиал 2026 и за който Sportal.bg съобщи по-рано през деня.

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе национал на Тунис с два мача и гол на Мондиал 2026ПФК Лудогорец финализира успешно преговорите с Марибор за трансфера на тунизийския национал с нидерландски паспорт Омар Рекик, който изигра два мача по 90 минути и отбеляза гол срещу Швеция на Мондиал 2026. 24-годишният централен защитник премина успешно медицинските изследвания и фитнестестовете и вече е част от състава на 14-кратните шампиони. Рекик ще се присъедини към тренировъчния процес на Лудогорец в сряда, когато ще направи първа тренировка с “орлите”.



Омар Рекик е роден на 20 декември 2001 г. в Хелмонд, Нидерландия. Високият 188 сантиметра защитник е преминал през серозни футболни школи като Фейенорд, Манчестър Сити, ПСВ Айндховен, Олимпик Марсилия, Херта и Арсенал. Именно в Арсенал Рекик стига до професионалния футбол, а след това трупа опит с екипите на Спарта Ротердам и Уигън. За Уигън той записва 25 мача през сезон 2023/24. През 2024 г. е част от швейцарския Сервет, а през последния сезон защитава цветовете на словенския Марибор.За националния отбор на Тунис Омар Рекик има общо осем мача с един гол.



"Много съм щастлив, че ще продължа кариерата си в Лудогорец. Нямам търпение да се срещна с новите ми съотборници и да започна тренировки”, заяви Омар Рекик.Централният защитник е седмото ново попълнение Лудогорец след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид, Иво Гърбич, Иван Желизко и Амир Хаджиахметович.С трансфера на Омар Рекик Лудогорец събира четирима футболисти, играли на Мондиал 2026 - тунизиецът, Амир Хаджиахметович, Хосам Абделмагид и Дерой Дуарте, който отбеляза гол срещу Аржентина. Добре дошъл в Лудогорец, Омар!", написаха "орлите".

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