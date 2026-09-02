Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 15 години

Третият кръг в Елитната група до 15 години предложи интересни двубои и общо 26 попадения. Голове паднаха във всяка една от осемте срещи.

Най-резултатен бе двубоят между Черно море и Марица (Пловдив), завършил с победа на „моряците“ с 5:2. Локомотив (София) постигна убедителен успех с 4:0 като гост на Шипка Старс, а Лудогорец се наложи с 3:1 над Спартак (Варна).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от третия кръг на първенството.

Насладете се на головете от третия кръг в Елитната група до 15 години!

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