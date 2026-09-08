Дунав надви Славия с 2:0 при U15

Дунав постигна домакинска победа с 2:0 над Славия в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра в Русе.

Домакините поведоха в 19-ата минута, когато Хакан Колев откри резултата. До края на първата част нови попадения не паднаха и Дунав се оттегли на почивката с минимален аванс.

Вторият гол в срещата дойде в 65-ата минута. Марин Димитров изпрати топката във вратата на гостите и удвои преднината на русенския тим.

Славия не успя да намери отговор до последния съдийски сигнал и Дунав се поздрави с чиста победа с 2:0.

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