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  3. Дунав надви Славия с 2:0 при U15

Дунав надви Славия с 2:0 при U15

  • 8 сеп 2026 | 17:00
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Дунав надви Славия с 2:0 при U15

Дунав постигна домакинска победа с 2:0 над Славия в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра в Русе.

Домакините поведоха в 19-ата минута, когато Хакан Колев откри резултата. До края на първата част нови попадения не паднаха и Дунав се оттегли на почивката с минимален аванс.

Вторият гол в срещата дойде в 65-ата минута. Марин Димитров изпрати топката във вратата на гостите и удвои преднината на русенския тим.

Славия не успя да намери отговор до последния съдийски сигнал и Дунав се поздрави с чиста победа с 2:0.

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