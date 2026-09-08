Дунав надви Славия с 2:0 при U15

Дунав постигна домакинска победа с 2:0 над Славия в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра в Русе.
Домакините поведоха в 19-ата минута, когато Хакан Колев откри резултата. До края на първата част нови попадения не паднаха и Дунав се оттегли на почивката с минимален аванс.
Вторият гол в срещата дойде в 65-ата минута. Марин Димитров изпрати топката във вратата на гостите и удвои преднината на русенския тим.
Славия не успя да намери отговор до последния съдийски сигнал и Дунав се поздрави с чиста победа с 2:0.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google