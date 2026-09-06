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Със задна и странична ножица Лудогорец сложи край на перфектната серия на Национал

  • 6 сеп 2026 | 11:44
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Със задна и странична ножица Лудогорец сложи край на перфектната серия на Национал

Лудогорец победи с 2:0 Национал в двубой от четвъртия кръг на Елитната група до 15 години. Разградчани стигнаха до успеха след две изключително атрактивни попадения на Максим Даскалов и Иван Пуцов.

Двубоят започна много силно за Лудогорец, който още в първите шест минути създаде две отлични възможности за гол. На два пъти играчи на разградчани се озоваха сами срещу вратаря на Национал, но до попадение не се стигна.

В средата на първата част Лудогорец пропусна още един отличен шанс. Иван Пуцов остана очи в очи със стража на Национал, но ударът му не намери целта.

Натискът на разградчани все пак даде резултат в добавеното време на първото полувреме. Максим Даскалов изпълни страхотна задна ножица и с атрактивното си попадение даде аванс на Лудогорец – 1:0. При този резултат двата отбора се оттеглиха на почивката.

През втората част Национал опита да промени развоя на срещата и създаде ситуации пред вратата на Лудогорец. Вместо изравнително попадение обаче в 65-ата минута разградчани нанесоха втори удар. Иван Пуцов се реваншира за пропуска си през първата част и със странична ножица покачи на 2:0.

В заключителните минути Национал потърси поне почетно попадение и бе много близо до него, но удар на столичани срещна напречната греда.

Така Лудогорец се поздрави с победа с 2:0, като сложи край на перфектната серия на Национал. Столичният тим бе спечелил всичките си срещи от началото на сезона преди поражението от разградчани.

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