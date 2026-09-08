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Официално: Лудогорец привлече още един национал

  • 8 сеп 2026 | 18:48
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Официално: Лудогорец привлече още един национал

ПФК Лудогорец привлече босненския национал Амир Хаджиахметович. 29-годишният полузащитник се присъединява към шампионите след силен период в английския футбол, където през последния сезон защитава цветовете на Хъл Сити. Халфът мина успешно медицинските изследвания и фитнестестовете, като междувременно договори условията си с 14-кратните шампиони.

Хаджиахметович е футболист с богат международен опит и впечатляваща визитка. Роденият в Дания халф бе част от състава на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026, като игра в двубоя срещу Швейцария. С представянето си през последните години той затвърди репутацията си на един от най-качествените полузащитници на своята страна.

През сезон 2025/26 Амир Хаджиахметович игра под наем в Хъл Сити, като записа 39 мача. Именно с екипа на английския клуб той бе сред важните фигури в състава, който постигна историческата си цел и спечели промоция за Висшата лига.

Преди да племине в Хъл Хаджиахметович носи екипа на турския гранд Бешикташ, където между 2023 и 2026 г. записва 60 мача. През сезон 2024/25 полузащитникът играе под наем в Ризеспор.

Кариерата му започва в Босна и Херцеговина с Железничар (Сараево), след което прекарва цели седем сезона в Коняспор. За турския клуб Хаджиахметович записва впечатляващите 199 мача и 17 гола, превръщайки се във важна фигура в полузащитата.

С екипа на Бешикташ Хаджиахметович печели два пъти Купата на Турция и два пъти Суперкупата на Турция.

На международно ниво новото попълнение на Лудогорец има 37 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина.

“Започва нова глава в моята кариера и не бих могъл да бъда по-развълнуван да нося екипа с цветовете на Лудогорец. Готов съм да дам всичко от себе си още от първия ден”, заяви Амир Хаджиахметович, който предпочете Лудогорец пред редица европейски отбори.

Той е шестият нов футболист на 14-кратните шампиони този сезон след трансферите на Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид, Иво Гърбич и Иван Желизко.

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