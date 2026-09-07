Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец е напът да осъществи още един трансферен удар. "Орлите" се прицелиха в национала на Босна и Херцеговина Амир Хаджиахметович, съобщава журналистът Ертан Сюзгюн.

За последно халфът беше част от Бешикташ, но преди броени дни разтрогна договора си с турския клуб и в момента е свободен агент. Според информацията интерес към него има и от страна на ПАОК.

ÖZEL - PAOK ve Ludogorets, Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor. #probably — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) September 7, 2026

Хаджиахметович взе участие на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Той записа 4 минути в двубоя срещу Швейцария, загубен от Босна с 1:4. За родината си полузащитникът има 37 мача.

В кариерата си, освен в Бешикташ, Амир е играл още в Железничар (Сараево), Коняспор, Ризеспор и Хъл Сити.

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Снимки: Imago