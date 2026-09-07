Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец е напът да осъществи още един трансферен удар. "Орлите" се прицелиха в национала на Босна и Херцеговина Амир Хаджиахметович, съобщава журналистът Ертан Сюзгюн.
За последно халфът беше част от Бешикташ, но преди броени дни разтрогна договора си с турския клуб и в момента е свободен агент. Според информацията интерес към него има и от страна на ПАОК.
Хаджиахметович взе участие на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Той записа 4 минути в двубоя срещу Швейцария, загубен от Босна с 1:4. За родината си полузащитникът има 37 мача.
В кариерата си, освен в Бешикташ, Амир е играл още в Железничар (Сараево), Коняспор, Ризеспор и Хъл Сити.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago