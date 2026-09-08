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Лудогорец на крачка от нов голям трансфер

  • 8 сеп 2026 | 11:09
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Лудогорец е на крачка от нов сериозен трансфер. В момента разградчани водят заключителни преговори с крилото на Лехия (Гданск) Камило Мена, научи Sportal.bg. Колумбийският футболист е в България и очакванията са, че до края на деня двете страни ще постигнат споразумение.

Другите кандидати за Мена са ПАОК, Ал Хилал и Ал Аин, но по всичко изглежда, че Лудогорец ще спечели трансферната битка. Преди седмица пък в Шотландия се появи информация, че Рейнджърс е преговарял с футболиста, но полският му клуб е поискал 8 млн. евро.

Ако сделката официално стане факт, колумбиецът ще е втори летен входящ трансфер за Лудогорец от Лехия. Вчера “орлите” се похвалиха с привличането на полузащитника Иван Желизко, преборвайки се с италианския Удинезе.

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