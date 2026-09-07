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Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

  • 7 сеп 2026 | 15:56
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ПФК Лудогорец и Серджио Падт се разделиха по взаимно съгласие, информира официалният сайт на клуба. Нидерландският вратар си тръгва от Разград след пет години, в които бе важна част от състава на „орлите“. Падт е вторият основен футболист, който напуска Лудогорец в рамките на последните няколко дни, след като клубът се раздели с един от най-опитните защитници - Оливие Вердон.

Серджио Падт пристигна в Разград през 2021 година и бързо се превърна във важна фигура в състава на Лудогорец. Със своята силна игра под рамката и редица важни спасявания той допринесе за успехите на „орлите“ през годините и спечели уважението на съотборниците си, треньорския щаб и привържениците на клуба.

Падт си тръгва след 152 мача с екипа на Лудогорец, като в 67 от тях запази мрежата си суха.

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Нидерландецът спечели с Лудогорец 4 шампионски титли на България, 2 Купи на България и 5 Суперкупи на страната, превръщайки се във важна част от успешните сезони на „орлите“ както на домашната сцена, така и в европейските клубни турнири.

„Благодаря на феновете на Лудогорец, на моите съотборници и на ръководството на клуба. Заедно спечелихме много трофеи и изживяхме страхотни моменти. Моите деца израснаха в Разград. Градът винаги ще бъде много специален за мен. Пожелавам успех на Лудогорец в битката за титлата", сподели Падт.

"ПФК Лудогорец благодари на Серджио Падт за всички силни мачове, важни спасявания и незабравими моменти с екипа на клуба. Той завинаги остава един от нас. Желаем му здраве и успехи в бъдещия му път!", се казва в съобщението на "орлите".

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