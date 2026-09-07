Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Лудогорец финализира привличането на украинския дефанзивен халф Иван Желизко от полския Лехия (Гданск). Двата клуба приключиха успешно преговорите по сделката, а футболистът премина задължителните медицински изследвания и фитнестестовете, съобщиха разградчани.

За подписа на 25-годишния полузащитник Лудогорец се пребори с водещи клубове от полската Екстракласа, както и с италианския Удинезе.

„Лудогорец е голям клуб и е добре познато име в Европа. Трансферът ми в този отбор е сериозна крачка напред в кариерата ми. Радвам се, че ще бъда част от този клуб и ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постига целите си“, сподели Иван Желизко.

Украинският халф има мачове за всички възрастови формации на своята страна. Той е юноша на Карпати (Лвов) и Карвина, а в професионалната си кариера е играл още за латвийския Валмиера, с който става шампион на Латвия през 2022 г.

Желизко е петото ново попълнение на Лудогорец през лятото след трансферите на Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид и Иво Гърбич.

Това е Иван Желизко

Роден: 12 февруари 2001 г., Лвов, Украйна

Пост: дефанзивен халф

Ръст: 187 см

Юноша: „Карпати“ (Лвов), „Карвина“

Кариера

2021: Валмиера (под наем) – 25 мача, 1 гол

2021/22: Карвина – 6 мача

2022/23: Валмиера – 44 мача, 5 гола

2023–2026: Лехия (Гданск) – 89 мача, 13 гола

Национален отбор на Украйна

U17: 13 мача

U18: 3 мача

U19: 3 мача

U21: 23 мача

U23: 1 мач

Успехи

Шампион на Латвия: 2022 г.

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