Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00: ОФИЦИАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ХУЛИО ВЕЛАСКЕС ПРЕДИ ФИНАЛА ЗА СУПЕРКУПАТА НА БЪЛГАРИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

  • 8 сеп 2026 | 10:36
  • 644
  • 1

Останалата малка част от билетите за мачовете на България на ЕвроВолей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на "Арена София".

Продажбата на билети на място стартира днес на 8 септември, като за целта ще работи една каса, разположена при вход А.0 - ВИП входа на арената, с работно време от 12:00 до 18:00 часа. В дните, в които се провеждат мачове от турнира, касите ще работят с удължено работно време. На 9, 11, 12, 14 септември, когато са двубоите на България от груповата фаза (за срещата с Полша няма незаети места), както и на 19, 20 и 22 септември, ще бъдат отворени две каси от 11:00 до 20:00 часа", заявиха от БФВолейбол.

Продажбата на билети на място ще даде възможност на феновете, които все още не са се сдобили с пропуск за мачовете, да го направят директно в "Арена София" - до изчерпване на минималните останали количества.

България започва участието си на ЕвроВолей 2026 на 9 септември от 19:00 часа срещу Република Северна Македония. В София ще се проведат всички мачове от група В на турнира, както и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите на Европейското първенство.

При класиране на България за четвъртфиналите ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети - на място на 21 септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

Васил Терзиев и Любомир Ганев приветстваха националите преди ЕвроВолей

  • 7 сеп 2026 | 15:48
  • 1974
  • 7
Алекс Грозданов: Два пъти се отказах от волейбола

Алекс Грозданов: Два пъти се отказах от волейбола

  • 7 сеп 2026 | 13:08
  • 7594
  • 3
Мелиса Варгас MVP на ЕвроВолей 2026

Мелиса Варгас MVP на ЕвроВолей 2026

  • 6 сеп 2026 | 22:05
  • 4116
  • 0
Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

  • 6 сеп 2026 | 21:20
  • 29371
  • 58
Стоичков към Боян Йорданов: Леваци има много, но левичарите сме малко!

Стоичков към Боян Йорданов: Леваци има много, но левичарите сме малко!

  • 6 сеп 2026 | 18:39
  • 10633
  • 13
Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

  • 6 сеп 2026 | 18:26
  • 1527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 10:48
  • 14887
  • 13
Хулио Веласкес говори преди мача за Суперкупата

Хулио Веласкес говори преди мача за Суперкупата

  • 8 сеп 2026 | 10:15
  • 2186
  • 6
Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 3457
  • 0
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 07:45
  • 188768
  • 58
Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

  • 8 сеп 2026 | 07:30
  • 5869
  • 0