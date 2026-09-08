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Северна Македония с 2 победи и загуба срещу Берое 2016 преди Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 11:31
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Мъжкият национален отбор по  волейбол на Северна Македония, който е първият съперник на България в група В от Европейското първенство в София, изигра последни три контроли от подготовката си преди старта на шампионата.

Именно македонците са първият съперник на България в откриващия мач от Европейското първенство. Двубоят е на 9 септември от 19:00 часа в столичната „Арена София“.

Тимът на Северна Македония посрещна у дома мъжкия отбор на Берое 2016 (Стара Загора), като двете страни изиграха общо три проверки.

В първия приятелски мач помежду им Северна Македония надделя над Берое 2016 с 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 31:29) победи играча на суперлигата Берое 2016 в зала „Яне Сандански“ в Скопие.

Втората среща бе от тип двустранна тренировка, в нея домакините отново се наложиха с 3:1 гейма.

В последния двубой волейболистите на Стара Загора показаха възможности и излязоха краен победител, след като надиграха македонците с 3:1 гейма. Така родните представители, водени от Мирослав Живков, записаха престижна победа над национален отбор в своята подготовка за предстоящия сезон.

„Да, приятно е да победиш национален отбор, но това е само един мач от подготовката. В този момент не толкова важен резултата, колкото играта на моите състезатели, стиковката и настройката им  за тренировки и контроли по време на подготовката. Доволен съм от старанието на момчетата“, коментира за BGvolleyball.com Мирослав Живков.

А националният отбор на Северна Македония вече е в София и направи първа тренировка в помощната зала на „Арена София“.

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