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  3. Любо Ганев: Искам да изживявам всяка топка, която нашите отиграват на ЕвроВолей

Любо Ганев: Искам да изживявам всяка топка, която нашите отиграват на ЕвроВолей

  • 8 сеп 2026 | 12:23
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Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше влезе "В главната роля" в предаването "120 минути" по bTV по повод предстоящото европейско първенство, на което България е един от домакините.

От 9 до 26 септември каналите на bTV Media Group ще ви покажат мачовете на родните национали - световни вицешампиони, срещу Израел и Полша от груповата фаза, както и елиминационните срещи с участието на тима на Джанлоренцо Бленджини.

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

"Искам да изживявам всяка топка, която нашите момчета отиграват. Това е първата ми цел. Не си мисля какво ще стане. Дори не си мисля какво ще бъде на следващия ден. Знам, че сме подготвили абсолютно всичко. Така че искам да ги гледам и да се наслаждаваме как те се борят за всяка топка. Феновете са нашият седми играч, публиката ще подкрепя максимално. Те винаги са го правили. За да може, както се казва, у дома и стените да помагат, да направим колкото се може по-добри игри и да спечелим колкото се може повече мачове и точки", започна волейболната легенда.

"Отборът е много мотивиран. Никой от тези момчета не е играл във София пред пълна зала. Никой. Нито един от тях. Те си спомнят как е било през 2015 г. на европейско първенство. Всички очакват това първенство с нетърпение. Сигурен съм, че те ще оставят сърцето и душата си на игрището. И ще се борят за всяка топка. Това е най-важното. Да мислят за всяка топка - да спечелят и да отиграят. Нищо друго не ги интересува. Ние, като федерация, сме се постарали да им осигурим абсолютно всичко, от което имат нужда"

Феновете - седмият играч

"Смело мога да кажа, че над 120 000 човека ще минат през залата. За България - Полша нямаше билети останали. За България - Португалия бяха останали 5 или 6 билета. Сигурно са свършили, но ние ще се постараем 1 или 2 дни преди всеки мач да освобождаваме от тези блокирани контингенти от билети, които пазим за гостуващите отбори, така че да дадем възможност на повече българи да посетят и да подкрепят нашия отбор", продължи Ганев.

"Казваме на феновете, въпреки че билетите са свършили официално, да очакват изненади. Ще се опитаме да пускаме. Ето, в момента освобождаваме още места, сигурно ще направим места отпред точно на централния корт, които да бъдат най-близко до корта. Така че няма да върнем фен, който иска да влезе в залата. Това мога да го гарантирам. Искам друго да кажа, че за първи път правим такова събитие в България. Неслучайно казвам "събитие", защото мачовете стават само статистика"

"В исторически план волейболът е най-добрият ни колективен спорт, с най-много успехи. И ние продължаваме да работим. Колкото е да е тежко, ние имаме над 130 клуба. Да, ние нямаме парите, които има баскетболът, които има футболът. Но пък имаме много правилна политика за това как да работим. И има единство между колегите, които са в Управителния съвет и самите клубове.", коментира още президентът на волейболната централа.

Източник: https://btvsport.bg/volleyball/ljubo-ganev-iskam-da-izzhivjavam-vsjaka-topka-kojato-nashite-otigravat-na-evrovolej-video.html?fbclid=IwY2xjawUMnmNwZG9mAWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7pr83DczXJiYldWV35eY80ZgTt6-8qXFb45Ib-UcovGhCO6KpzlNg-rMoJYA_aem_0fXJGzhpPaxoSUuV-ACJIQ&campaignsrc=clipboard

btvsport.bg

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