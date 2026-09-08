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  3. Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

  • 8 сеп 2026 | 21:13
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Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на националния отбор по волейбол за предстоящото Европейско първенство.

След последната тренировка преди старта на шампионата италианският специалист обяви своите 14 избраници, които ще представят България на ЕвроВолей 2026.

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

Българският отбор започва участието си в турнира утре, 9 септември, с двубой срещу Рипублика Северна Македония. Срещата е от 19:00 часа в „Арена София“.

Любо Ганев: Искам да изживявам всяка топка, която нашите отиграват на ЕвроВолей
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Ето и окончателния състав на България:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал: Венислав Антов

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро: Дамян Колев

България е в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно с Република Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Националите ще изиграят петте си мача от груповата фаза в София, а първите четири отбора в крайното класиране ще продължат към осминафиналите.

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Снимки: Sportal.bg

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