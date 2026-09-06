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Лудогорец надви Национал в голов мач и продължава без грешка при U16

  • 6 сеп 2026 | 14:51
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Лудогорец надви Национал в голов мач и продължава без грешка при U16

Лудогорец победи Национал с 5:2 в двубой от четвъртия кръг на Елитната група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия, а разградчани записаха четвърта поредна победа от началото на сезона.

Двубоят започна отлично за Лудогорец, който стигна до две бързи попадения. В 7-ата минута Йоан Йорданов откри резултата, а в 16-ата Александър Димитров удвои аванса на гостите.

Национал обаче реагира бързо. Само три минути по-късно Иван Дедев намали на 1:2, а в 31-ата минута Людмил Гюнелие възстанови равенството – 2:2.

Домакините дори имаха отлична възможност да стигнат до пълен обрат. Иван Дедев опита атрактивен удар, но топката премина над напречната греда.

В последната минута на първото полувреме Лудогорец отново излезе напред. Николай Тодоров се разписа с хубав далечен изстрел за 3:2 и така разградчани се оттеглиха на почивката с гол аванс.

През втората част Лудогорец заигра по-силно и в 51-ата минута Георги Славчов покачи на 4:2. В края на срещата Раян Димитров добави още едно попадение и оформи крайното 5:2.

С успеха Лудогорец продължава без грешка от началото на сезона в Елитната група до 16 години. Разградчани имат четири победи в първите четири кръга и пълен актив от точки.

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