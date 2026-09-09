Шелтън сломи Алкарас в исторически мач с най-късния край в Ню Йорк

Бен Шелтън постигна една от най-вълнуващите победи в кариерата си на US Open в ранните часове на сряда. В зрелищен четвъртфинален сблъсък той отстрани защитаващия титлата си Карлос Алкарас след 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(10:7). Мачът приключи в 3:33 часа местно време – най-късният край на двубой в историята на турнира в Ню Йорк.

Алкарас участваше и в предишния рекорд. Точно преди две години той спаси мачбол и надделя над Яник Синер в пет сета на четвъртфиналите, като срещата им приключи в 2:50 часа през нощта. Този път испанецът не успя да повтори подвига. Шелтън запази самообладание в решаващия мач тайбрек, за да завърши сензацията след четири часа и 28 минути и да се класира за полуфиналите.

Ден 10 на US Open: Алкарас отпадна в 03:34 часа сутринта в Ню Йорк

„За мен всичко винаги е свързано с хората по трибуните“, сподели Шелтън след победата. „Независимо дали става дума за треньорите ми, за екипа ми, за всички мои приятели и близки или дори за Ню Йорк, който остана с нас до три часа през нощта. Публиката скандираше „САЩ“ до самия край и точно това ми помогна да спечеля тази вечер.“

Шелтън вече има баланс от 13 победи и две загуби по време на турнирите на твърди кортове в Северна Америка. 23-годишният американец спечели втората си титла от сериите Мастърс в Монреал, а сега отстрани защитаващия титлата си Алкарас в Ню Йорк, за да достигне до полуфиналите на US Open за първи път от 2023 година насам.

Испанецът участваше в първия си турнир след четиримесечно отсъствие заради контузия, но беше загубил само един сет по пътя към четвъртфиналите, преди Шелтън да сложи край на защитата на титлата му.

El tenis definitivamente te extrañó 💙 pic.twitter.com/ekTFpZosyG — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Шелтън вече има 38 победи и 13 загуби през сезон 2026. На полуфиналите той ще се изправи срещу поставения под №11 Франсис Тиафо, като и двамата ще преследват първото си класиране за финал в турнир от Големия шлем.

All the credit to the crowd from Ben 🫶 pic.twitter.com/AZ53MfaD3d — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Шелтън води с 3:1 в преките двубои с Тиафо. Две от четирите им срещи се проведоха на твърдите кортове във „Флашинг Медоус“. Шелтън спечели четвъртфинала през 2023 година, а Тиафо надделя в сблъсъка им от третия кръг през 2024-та.

Five sets of amazing.



What a show, Ben Shelton and Carlos Alcaraz 👏 pic.twitter.com/n6Dyp2oeiT — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Алкарас преследваше своята осма титла от Големия шлем и се опитваше да стане първият тенисист след Роджър Федерер, който успешно защитава трофея си на US Open.

Испанецът започна четвъртфиналния сблъсък във вторник в серия от 18 поредни победи в турнирите от Големия шлем – най-дългата в кариерата му. Тя включваше триумфа му на US Open през 2025 година и титлата от тазгодишния Australian Open, с която той стана най-младият тенисист, завършил кариерен Голям шлем.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago