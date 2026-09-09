Тиафо е на 1/2-финал след феноменален обрат от 0:2

Франсис Тиафо показа невероятен хъс и дух за победа в изцяло американски четвъртфинален сблъсък с младата надежда Алекс Микелсен. Поставеният под №11 в схемата на US Open американец надви сънародника си, въпреки че изоставаше с два сета и бе на косъм от отпадането. Накрая обаче Тиафо наложи волята си и триумфира след 3:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:6(7) за 4 часа и 3 минути на "Артър Аш".

22-годишният Алекс Микелсен започна мача без абсолютно никакъв респект и наложи пълен доминант на корта в първия сет. Младокът проби рано подаването на съперника си и затвори частта с категоричното 6:3

Във втория сет Тиафо опита да реагира, но Микелсен продължи да демонстрира изключително хладнокръвие и агресивна игра от основната линия. По-младият американец реализира ключов брейк в края и удвои преднината си в мача след 6:4.

Притиснат до стената при 0:2 сета, Франсис Тиафо намери сили да вдигне нивото си и започна своя знаменит обрат в третата част. Той стабилизира своя първи сервис, заигра много по-чисто и успя да пречупи съпротивата на съперника за 6:3.

Четвъртият сет премина под знака на пълния психологически и тактически превес на по-опитния полуфиналист от предишни години. Тиафо буквално разпиля опонента си, постигна два безупречни пробива и прати мача в решителна част след убедителното 6:2.

Драмата достигна своя връх в петия сет, където Микелсен поведе експресно с 3:0 гейма и беше близо до победата. Тиафо обаче сътвори нов подвиг, изравни резултата, а в последвалия дълъг тайбрек до 10 точки показа по-здрави нерви и изстрада триумфа с 10:7 точки.

С този епичен успех Франсис Тиафо достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ за трети път в своята кариера. В спор за място на големия финал негов следващ опонент ще бъде победителят от мача между Бен Шелтън и Карлос Алкарас.

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Снимки: Gettyimages