ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА е отправил оферта за защитника на Дери Сити Бари Котър, твърдят в Ирландия. Информацията гласи, че "червените" се надяват да финализират сделката до края на трансферния прозорец, който затваря утре.

Десният бек не взе участие при победата на Дери над Дъндък за Купата на Футболната асоциация вчера с 4:2. Като причина сее изтъква засиленият интерес от страна на ЦСКА.

Припомняме, че "червените" много добре познават качествата на защитника, тъй като двата клуба се срещнаха в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Там носителят на Купата на България постигна два успеха съответно с 3:2 в София и 2:1 като гост.

Ако сделката стане факт, Котър ще играе за ЦСКА само във вътрешното първенство до края на годината. След това, при положение че "червените" се класират за елиминациите на Лига на конференциите, той може да бъде картотекиран и за Европа.

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