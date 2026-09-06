Стилиян Петров: Преди три седмици отказах оферта от Борисовата градина - ако работя в български клуб, ще бъде единствено в ЦСКА

Рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров направи интересно разкритие. В подкаста FootballStorycast на колегата Илия Иванов легендарният футболист заяви, че ако някога работи в български клуб, това ще бъде единствено в ЦСКА. Както е известно, Стенли направи отлична международна кариера, след като изгря с екипа на армейците в края на 90-те години. Бившата звезда на Селтик и Астън Вила добави, че преди три седмици е отклонил предложение от Борисовата градина.

"Дали съм имал възможност да работя в български клуб? Да, имах оферти. Първата дойде преди Мето Томанов да напусне Лудогорец - искаше аз да го заместя. Това не означава, че ще бъда в Лудогорец, говорим дали съм имал възможност. Това беше първият разговор за родния футбол, който беше с Мето Томанов, но не стигнахме до споразумение. Защото реално погледнато аз ако работя в България, ще бъде единствено в ЦСКА. Защото съм играл там и е съвсем нормално. Втората оферта беше от Павел Колев, когато беше в БФС.

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За съжаление таймингът беше такъв, че бях излязъл точно от тригодишно лечение, не бях още подготвен - физически и психически. Не бях готов за тези роли. Когато преминах през магистратурата ми за спортен мениджмънт, осъзнах колко не знам. Последната оферта беше от ЦСКА, преди това също имах от ЦСКА.

Беше преди три седмици. Чухме се с Вангел. Обясних му, че плановете ми са съвсем различни. Проведохме разговор - за отбора, нормално нещо. Радвам се, че ЦСКА се развива в правилната посока. Да, резултатите не са това, което феновете искат. Но мисля, че инфраструктурно ЦСКА поставя сериозна заявка за един от най-хубавите стадиони на Балканите. Една от най-хубавите тренировъчните бази", заяви Стилиян Петров.

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