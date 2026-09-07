ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА строи модерна база за милиони, която ще се използва само от ДЮШ на клуба. Част от терените вече са готови за игра и поради тази причина е твърде вероятно до края на месеца юношите на “червените” да преместят своите домакинства от елитните групи именно на нея, научи Sportal.bg.

Сега те приемат съперниците си на изкуственото игрище на ПЖИ. Първият двубой, който е възможно да се изиграе на новата база, е този между ЦСКА и Локомотив (Пловдив) от елитната група до 17 години. Мачът е предвиден за 12 септември.

Все пак е по-вероятно “червените” таланти да дебютират на новите терени в края на месеца, за да разполагат с по-добри условия.

Припомняме, че когато завърши изцяло строителството, проектираният за подготовка на юноши футболен център ще е един от най-добрите на Балканите. Той ще разполага с пет терена, модерен възстановителен център и куп други екстри. Общата инвестиция може да достигне до 8-10 млн. евро.

Това няма да е единствената инфраструктурно добра новина през следващите месеци. Очаква се откриването и на най-модерния стадион в България - “Българска армия”, където се извършват довършителни дейности. Все още няма официална информация кога съоръжението ще получи лиценз, но по всичко изглежда, че през пролетта ЦСКА ще домакинства на него.

Има вероятност то да бъде открито и с двубой от основната фаза на ЛК срещу Трабзонспор или Тюн, но на този етап не се коментира точно определена дата.

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