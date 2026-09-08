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  3. 30 000 аплодираха бивш вратар на ЦСКА

30 000 аплодираха бивш вратар на ЦСКА

  • 8 сеп 2026 | 09:32
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30 000 аплодираха бивш вратар на ЦСКА

Треньорът на вратарите в Славия Радостин Станев беше част от голям празник в Полша. Бившият страж на Спартак (Варна), ЦСКА и Локомотив (София) получи покана от своя някогашен тим в Полша - Легия, и взе участие в шоу-мач по случай 110-годишнината на армейците от Варшава. Полският клуб призова за празника всички шампиони, които обраха овациите на 30 000 зрители на стадиона. Станев спечели Екстракласа с Легия през 2002 г.

Бившият национал на България, който беше в разширения състав на Христо Бонев за Франция'98, е сред любимците на феновете на полския отбор. Варненецът записа половин час под рамката в демонстративния двубой между легендите, спечелен от Радо и колегите му с 5:2.

На съоръжението на армейците, носещо името на маршал Йозеф Пилсудски, българинът се видя с много приятели, в т.ч. бившият вратар на Арсенал и Уест Хам Лукаш Фабиански. След тържествата варненският специалист хвана самолета към родината за гостуването на Славия в Русе, където снощи "белите" удариха Дунав с 1:0.

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