Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00: ОФИЦИАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ХУЛИО ВЕЛАСКЕС ПРЕДИ ФИНАЛА ЗА СУПЕРКУПАТА НА БЪЛГАРИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 3420
  • 0

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент! Това е Николай Рашков, научи Sportal.bg. Настоящият директор на мъжкия и женския национален отбор по баскетбол влиза в битка за най-високата позиция в родния баскетбол, в конкуренцията на президента на баскетболния Левски Константин Папазов и Орлин Атанасов, който е един от създателите на ББЛ. Двамата още преди няколко месеца обявиха своите кандидатури за Изборното събрание на 5 октомври. Както е известно, легендата и досегашен президент Георги Глушков обяви през април, че напуска президентския пост на БФБ при края на мандата му.

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

"Взех решение да се кандидатирам за президент на Българската федерация по баскетбол. Последните месеци получих голяма подкрепа от много български клубове, които ме агитираха да се кандидатирам. Ангажирам съм ефективно с баскетбол и вярвам, че този спорт има огромно бъдеще в нашата родина, както сред подрастващите, така и на най-високо ниво. Имаме изключително ясна идея, че предстои много, много работа, но основната целта на мен и на моя екип е да обединим всички, които обичат тази прекрасна игра и да гледаме всички заедно в една посока, за да може българският баскетбол да върви нагоре. Имаме сериозна амбиция за инвестиции и развитието на баскетболна инфраструктура из цялата страна", сподели Рашков пред Sportal.bg.

Николай Рашков пред Sportal.bg: Основната ни цел е да зародим в децата любов към баскетбола
Николай Рашков пред Sportal.bg: Основната ни цел е да зародим в децата любов към баскетбола

Рашков, който е специалист в транспортния бизнес у нас и Европа, последните две-три години натрупа сериозна популярност и много симпатии в баскетболните среди, като председателят на УС на баскетболен клуб София Ийгълс, както и с това, че е с основна заслуга най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент Евролигата да дойде в България и възможността родните фенове да се насладят на живо на цели 16 мача играли се в София и Ботевград. Именно той и неговият екип направиха така, че да организират домакинството на Апоел Тел Авив, обновявайки сериозна част от зала Арена София, която отговаряше преди 13 месеца на само 19 от всичките 32 изисквания на Евролигата.

Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел
Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел

Благодарение на доброто представяне на Рашков и екипа му през миналата година се засилиха позициите му в централата на европейския баскетбол. Доказва го и фактът, че от това лято той седи зад новия мащабен проект в Балкан, който ще участва във втория най-голям клубен турнир на Стария континент ЕвроКъп, което се случва за първи път в историята на родния баскетбол. Това е най-значимото постижение за отбор от България, след участието на Лукойл Академик в групите на ULEB CUP (б.а. предшественикът на ЕвроКъп, формат на Евролигата тогава).

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Йордан Бозов преди Суперкупата: Ще бъдем на стадиона, цялата "червена" общност сме едно!

Йордан Бозов преди Суперкупата: Ще бъдем на стадиона, цялата "червена" общност сме едно!

  • 8 сеп 2026 | 07:00
  • 3311
  • 7
Капитанът на баскетболните "армейци" преди Суперкупата във футбола: Винаги ще кажа победа за ЦСКА!

Капитанът на баскетболните "армейци" преди Суперкупата във футбола: Винаги ще кажа победа за ЦСКА!

  • 7 сеп 2026 | 23:39
  • 3165
  • 0
Мартин Русев при завръщането си в ЦСКА: Това е моят дом!

Мартин Русев при завръщането си в ЦСКА: Това е моят дом!

  • 7 сеп 2026 | 22:50
  • 5516
  • 11
ЦСКА показа новата емблема

ЦСКА показа новата емблема

  • 7 сеп 2026 | 22:17
  • 7744
  • 18
Президентът на ЦСКА за Сектор "Г": Има ли български момчета, феновете ще бъдат тук

Президентът на ЦСКА за Сектор "Г": Има ли български момчета, феновете ще бъдат тук

  • 7 сеп 2026 | 22:01
  • 17413
  • 22
Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

  • 7 сеп 2026 | 18:15
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 10:48
  • 14793
  • 13
Хулио Веласкес говори преди мача за Суперкупата

Хулио Веласкес говори преди мача за Суперкупата

  • 8 сеп 2026 | 10:15
  • 2109
  • 6
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

  • 8 сеп 2026 | 10:36
  • 594
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 07:45
  • 188763
  • 58
Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

  • 8 сеп 2026 | 07:30
  • 5841
  • 0