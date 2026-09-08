Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент! Това е Николай Рашков, научи Sportal.bg. Настоящият директор на мъжкия и женския национален отбор по баскетбол влиза в битка за най-високата позиция в родния баскетбол, в конкуренцията на президента на баскетболния Левски Константин Папазов и Орлин Атанасов, който е един от създателите на ББЛ. Двамата още преди няколко месеца обявиха своите кандидатури за Изборното събрание на 5 октомври. Както е известно, легендата и досегашен президент Георги Глушков обяви през април, че напуска президентския пост на БФБ при края на мандата му.

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"Взех решение да се кандидатирам за президент на Българската федерация по баскетбол. Последните месеци получих голяма подкрепа от много български клубове, които ме агитираха да се кандидатирам. Ангажирам съм ефективно с баскетбол и вярвам, че този спорт има огромно бъдеще в нашата родина, както сред подрастващите, така и на най-високо ниво. Имаме изключително ясна идея, че предстои много, много работа, но основната целта на мен и на моя екип е да обединим всички, които обичат тази прекрасна игра и да гледаме всички заедно в една посока, за да може българският баскетбол да върви нагоре. Имаме сериозна амбиция за инвестиции и развитието на баскетболна инфраструктура из цялата страна", сподели Рашков пред Sportal.bg.

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Рашков, който е специалист в транспортния бизнес у нас и Европа, последните две-три години натрупа сериозна популярност и много симпатии в баскетболните среди, като председателят на УС на баскетболен клуб София Ийгълс, както и с това, че е с основна заслуга най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент Евролигата да дойде в България и възможността родните фенове да се насладят на живо на цели 16 мача играли се в София и Ботевград. Именно той и неговият екип направиха така, че да организират домакинството на Апоел Тел Авив, обновявайки сериозна част от зала Арена София, която отговаряше преди 13 месеца на само 19 от всичките 32 изисквания на Евролигата.

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Благодарение на доброто представяне на Рашков и екипа му през миналата година се засилиха позициите му в централата на европейския баскетбол. Доказва го и фактът, че от това лято той седи зад новия мащабен проект в Балкан, който ще участва във втория най-голям клубен турнир на Стария континент ЕвроКъп, което се случва за първи път в историята на родния баскетбол. Това е най-значимото постижение за отбор от България, след участието на Лукойл Академик в групите на ULEB CUP (б.а. предшественикът на ЕвроКъп, формат на Евролигата тогава).

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