Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Турнир по баскетбол 3x3 в Ботевград този уикенд

  • 29 сеп 2026 | 10:59
  • 246
  • 0
Турнир по баскетбол 3x3 в Ботевград този уикенд

На 2, 3 и 4 октомври 2026 г. Ботевград ще бъде домакин на баскетболен уикенд, който ще обедини 3x3 баскетбол за подрастващи, свободна игра, турнир 1 срещу 1 и мача за Суперкупата на България 2026.

За събитието в Градски парк Ботевград ще бъде изградена специална 3x3 зона с професионално игрище с кош за 3х3 баскетбол.

Програмата започва още в петък, 2 октомври. От 16:00 до 19:00 ч. професионалното 3x3 игрище ще бъде отворено за свободна игра, а от 19:00 ч. ще се проведе KING OF THE COURT – турнир 1 срещу 1, който ще се играе на осветление.

В събота, 3 октомври, започва турнирната програма за подрастващи. От 09:00 до 12:00 ч. ще играят отборите в U12, а от 12:00 до 15:00 ч. – U14.

Баскетболният ден ще продължи в "Арена Ботевград", където от 16:00 ч. ще се проведе мачът за Суперкупата на България 2026 между Балкан Ботевград и Черно море Тича.

В неделя, 4 октомври, 3x3 програмата продължава с U16 от 10:00 до 13:00 ч. и U19 от 13:00 до 18:00 ч.

Инициативата ще даде възможност на младите баскетболисти да играят и да се състезават в динамичния формат 3x3, а в рамките на същия баскетболен уикенд да наблюдават и професионалната игра в мача за Суперкупата на България.

Събитието се организира с подкрепата на Община Ботевград, БК Балкан, Балкан Ботевград Академия, Българската федерация по баскетбол и 3x3 Sofia.

Желаещите да участват могат да регистрират своя отбор чрез

https://play.fiba3x3.com/events/a0957820-2260-42f5-82aa-f03f678b746e или на телефон 0899 187 672.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Тежко гостуване за Везенков, Коди и Олимпиакос в Евролигата тази вечер

Тежко гостуване за Везенков, Коди и Олимпиакос в Евролигата тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:10
  • 3678
  • 0
Дончич за лидерската си роля в Лейкърс след раздялата с ЛеБрон Джеймс

Дончич за лидерската си роля в Лейкърс след раздялата с ЛеБрон Джеймс

  • 29 сеп 2026 | 04:23
  • 2060
  • 0
Спърс ще градят отбора този сезон около Виктор Уембаняма

Спърс ще градят отбора този сезон около Виктор Уембаняма

  • 29 сеп 2026 | 02:22
  • 1281
  • 0
Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

Спечелете 10 двойни билета за мача Апоел - Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 20:17
  • 4702
  • 2
Порзингис има здравословни проблеми и не се знае докога няма да може да играе

Порзингис има здравословни проблеми и не се знае докога няма да може да играе

  • 28 сеп 2026 | 19:59
  • 1302
  • 3
Изненадаха с торта едно от новите попълнения на Монтана

Изненадаха с торта едно от новите попълнения на Монтана

  • 28 сеп 2026 | 18:55
  • 821
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 9244
  • 71
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 4132
  • 0
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 1547
  • 3
Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

  • 29 сеп 2026 | 11:38
  • 243
  • 0
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 37133
  • 32
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 27309
  • 39