Турнир по баскетбол 3x3 в Ботевград този уикенд

На 2, 3 и 4 октомври 2026 г. Ботевград ще бъде домакин на баскетболен уикенд, който ще обедини 3x3 баскетбол за подрастващи, свободна игра, турнир 1 срещу 1 и мача за Суперкупата на България 2026.

За събитието в Градски парк Ботевград ще бъде изградена специална 3x3 зона с професионално игрище с кош за 3х3 баскетбол.

Програмата започва още в петък, 2 октомври. От 16:00 до 19:00 ч. професионалното 3x3 игрище ще бъде отворено за свободна игра, а от 19:00 ч. ще се проведе KING OF THE COURT – турнир 1 срещу 1, който ще се играе на осветление.

В събота, 3 октомври, започва турнирната програма за подрастващи. От 09:00 до 12:00 ч. ще играят отборите в U12, а от 12:00 до 15:00 ч. – U14.

Баскетболният ден ще продължи в "Арена Ботевград", където от 16:00 ч. ще се проведе мачът за Суперкупата на България 2026 между Балкан Ботевград и Черно море Тича.

В неделя, 4 октомври, 3x3 програмата продължава с U16 от 10:00 до 13:00 ч. и U19 от 13:00 до 18:00 ч.

Инициативата ще даде възможност на младите баскетболисти да играят и да се състезават в динамичния формат 3x3, а в рамките на същия баскетболен уикенд да наблюдават и професионалната игра в мача за Суперкупата на България.

Събитието се организира с подкрепата на Община Ботевград, БК Балкан, Балкан Ботевград Академия, Българската федерация по баскетбол и 3x3 Sofia.

Желаещите да участват могат да регистрират своя отбор чрез

https://play.fiba3x3.com/events/a0957820-2260-42f5-82aa-f03f678b746e или на телефон 0899 187 672.

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