Сандра Велчева-Хънт обещава специално изживяване за феновете на мача за Суперкупата

Генералният мениджър на Sesame Национална баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт заяви, че за лигата мачът за Суперкупата на страната е възможност да покаже, че българският баскетбол се развива и има какво да предложи на феновете.

В спор за трофея един срещу друг ще излязат шампионът Балкан и носителят на Купата на България Черно море NAVIBULGAR на 3 октомври (събота) от 16.00 часа в "Арена Ботевград", а срещата ще бъде излъчвана в ефира на bTV и на платформата Voyo.bg.

"Суперкупата е много важна за нас, защото тя поставя началото на новия сезон. Срещат се шампионът на България и носителят на Купата - два отбора, които през миналия сезон са показали, че заслужават да бъдат на тази сцена. За НБЛ това е възможност да покажем, че българският баскетбол се развива и има какво да предложи на феновете. Искаме този мач да бъде не просто откриване на сезона, а подобаващо събитие - с добра атмосфера, пълна зала и много емоции. Надявам се да даде и допълнителен импулс на интереса към българския баскетбол през целия сезон", коментира Велчева-Хънт за официалния сайт на НБЛ.

"Подготвили сме доста неща, но няма да издавам всичко, за да запазим част от изненадите за събота. Това, което мога да кажа, е, че искаме феновете да усетят, че присъстват на специално събитие, а не просто на поредния баскетболен мач. Ще има музика, шоу, активности за публиката и, разбира се, много баскетбол. За нас е важно хората да се забавляват още от момента, в който влязат в залата, и да си тръгнат с усещането, че са били част от едно голямо спортно събитие. За нас е много важно Суперкупата да достигне до възможно най-голяма аудитория, а партньорството с bTV и излъчването по Voyo.bg ни дават точно тази възможност. Това е и много добра възможност да покажем българския баскетбол пред хора, които може би не следят редовно мачовете в залата. Вярвам, че качественото телевизионно излъчване и атмосферата в "Арена Ботевград" могат да създадат интерес не само към Суперкупата, но и към целия нов сезон в НБЛ", каза още тя и добави:

"В момента традиционният формат с един мач има своята логика - той е динамичен, компактен и създава усещането за истински финал, в който всичко се решава в един ден. Разбира се, винаги сме отворени към идеи, които могат да направят състезанието още по-интересно и атрактивно. Вариант с Финална четворка е формат, който би могъл да бъде обсъждан, но ако се стигне до промяна, тя трябва да бъде добре обмислена – и от спортна, и от организационна гледна точка. На този етап сме концентрирани върху това да направим настоящата Суперкупа възможно най-добре."

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