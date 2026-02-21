Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Николай Рашков пред Sportal.bg: Основната ни цел е да зародим в децата любов към баскетбола

Николай Рашков пред Sportal.bg: Основната ни цел е да зародим в децата любов към баскетбола

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 259
  • 0

Един от основните организатори на второто издание на детския баскетболен турнир Volkswagen Cup Николай Рашков заяви пред Sportal.bg, че основната цел на събитието е да зароди в децата любов към баскетбола.

"Изключително щастливи сме да направим турнира за втора година. Участници, родители и хора в трибуните са малко под 1000 човека, което за турнир за 8-годишни деца е наистина феноменално за нас. Основната ни цел е да популяризираме спорта максимално в най-ранна детска възраст. Особено днес, при това снежно време, мога да кажа, че се получава един празник за децата.

Тук е моментът да благодаря на всички колеги от клубовете, които откликнаха на нашата покана. С общи усилия събрахме 8 отбора. Децата до 8 и 10 години са общо над 250. Всяко едно дете ще получи преживяване, награди по време на турнира. Основната ни цел е да зародим една любов към баскетбола в тях, която, дай Боже, да прерасне в нещо красиво.

Изключително ясно е, че най-важната подкрепа е тази от родителите. Тя е безценна и ако тези хора не са по трибуните и не ги подкрепят по този начин, ще наблюдаваме съвсем друг сценарий. А относно нас като организатор - колегите от Volkswagen, всички партньори, които са тук днес, помощта от БФБаскетбол - това е нещото, което ни позволява да организираме толкова мащабни събития", сподели пред Sportal.bg Рашков.

Цялото интервю с Николай Рашков можете да изгледате във видеото по-долу.

