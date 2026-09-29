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Джейсън Тейтъм е готов за първия си сезон в НБА без Джейлън Браун

  • 29 сеп 2026 | 13:23
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Джейсън Тейтъм е готов за първия си сезон в НБА без Джейлън Браун

Звездата на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм е готов за първия си сезон без Джейлън Браун, с когото донесоха на отбора титлата от Националната баскетболна асоциация (НБА) през 2024 година.

Партньорството между двамата приключи през лятото, когато ръководството на "келтите" реши да размени Браун, носител на приза за "Най-полезен играч" във финалите през 2024-та, за ветерана Пол Джордж от Филаделфия 76ърс. Сделката се случи основно заради необходимостта на Бостън да ограничи разходите си за заплати, въпреки че и Джордж е сред най-високоплатените играчи в НБА.

"Бизнесът в НБА винаги изиграва роля в даден момент. Видял съм го за 10 години в тази лига. За мен важното е да бъда благодарен за това, което постигнахме и за това, което той (Браун) означава за този град и за клуба. Просто възходите и паденията в кариерите ни и факта, че успяхме да израснем и да се поучим от това, което ни направи играчите, които сме днес. Така че просто съм благодарен за тези девет години", коментира Джейсън Тейтъм на пресконференция преди сезона в НБА, цитиран от ESPN.

Крилото заяви, че е готов за новото предизвикателство да води обновения състав на Селтикс, който освен Пол Джордж, добави и шампиона с Ню Йорк Никс - Мичъл Робинсън, както и ветерана Майк Конли от Минесота Тимбъруулвс.

"Да, чувствам се много комфортно. Това е десетата ми година. Лидерството се отнася към много различни неща. Да си осъзнат е най-важното. Да си самоосъзнат и да бъде осъзната за групата. И просто да разбираме, че всички имаме своята роля и сме заедно в това. Така че за всеки изглежда различно", каза Тейтъм.

Старши треньорът на Бостън Джо Мазула е категоричен, че напускането на Джейлън Браун не означава, че стилът на отбора трябва да се промени.

"Не мисля, че задължително говорим за бъдещето "без Джейлън". Всяка година имаме нови играчи, стари играчи, същите играчи, които се връщат и подобряват играта си и изглеждат различно. Така че не е толкова до това как ще изглежда без един човек, колкото е важен целият състав, как можем да се възползваме от силните си страни и таланта, който имаме", обясни наставникът.

Сезонът за Бостън Селтикс ще започне с гостуване на Детройт Пистънс на 20 октомври, докато три дни по-късно тимът на Джо Мазула ще приеме шампиона Ню Йорк.

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