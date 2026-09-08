Йордан Бозов преди Суперкупата: Ще бъдем на стадиона, цялата "червена" общност сме едно!

Старши треньорът на ЦСКА Йордан Бозов застана пред камерата на Sportal.bg за пръв път след завръщането си в "червения" гранд. Баскетболният специалист разкри очакванията си за сезона, обеща на феновете себераздаване от неговите играчи и не пропусна да коментира представянето на футболните "армейците" до този момент, както и очакванията си за мача с Левски за Суперкупата.

- Отново сте в ЦСКА след толкова много години, колко време ви трябваше да вземете това решение за завръщане при “армейците”?

⁃ Не съм мислил. След като ЦСКА ми предложиха, на следващия ден се обадих, разговаряхме и пак казвам не ми трябваше много време, защото това е клубът, където започна моята баскетболна история. Като малък, 11 годишен прекараш прекрасни години като юноша, след това това беше клубът, който първи ми даде шанс да играя мъжки баскетбол. Едни от най-хубавите ми години са били тук, най-хубавите ми спомени. Наистина, може да не е на същото място, но ЦСКА се премести на друга локация, но след толкова много години напред и назад се радвам, че се връщам в ЦСКА.

- Какви са очакванията Ви за този сезон? Всички очакваха с нетърпение завръщането на ЦСКА, дори и тези, които не са фенове на “червените”, само защото Вечното дерби наистина много липсва във всеки един спорт, както беше и в баскетбола през последните две години. Какво очаквате през този сезон с толкова много отбори в него?

- Мисля, че е положителен процес това, което се случва през последните няколко години - да се увеличава бройката на отборите. Това автоматически ще даде шанс на повече млади играчи да покажат своите възможности и мисля, че НБЛ е нелош трамплин за младите баскетболисти да преминат дали в колежанското първенство на САЩ, дали в някакъв европейски отбор. Видяхме го, че беше сполучливо миналата година с Герганов и Калинов. Колкото до самото първенство, смятам, че е и също много хубав атестат приемането на Балкан в ЕвроКъп, защото отдавна не сме имали български представител на такова ниво. Това автоматически ще доведе по-добрите чужденци в лигата, защото поради ред причини, които няма да изброяваме, високоплатените баскетболисти не избират да идват в нашата Родина и в нашето първенство. Сигурен съм, че тази година Балкан ще имат точно такива баскетболисти, каквито навремето имаше в отбора на Лукойл Академик. Също мисля, че първенството ще бъде равностойно, както последните години и може би ще има една граница - първите 5-6 отбора, които са по-боеспособни с повече финансови възможности. Естествено, Балкан би трябвало да се откроява в тази петица или шестица и всички останали. Останалите отбори ще допълним първенството и ще се опитаме да го направим суперравностойно, каквото би трябвало да бъде едно първенство и никой от първите отбори да не се чувства спокоен, когато играе с някой от останалите.

- Вие милеете за ЦСКА, но не звучи ли малко тъжно като изричате думите “Ние ще допълним първенството.”? На клуб като ЦСКА, на големите отбори някакси не им отива това…

- ЦСКА премина през много неща, през много процеси, през много заличавания, да не използвам по-тежки думи… ЦСКА отново го има, отново го има в НБЛ, което е най-важното на този етап. Също друго много важно и красиво е, че е само с баскетболисти от този клуб. Има много момчета, които се завърнаха, както знаете и естествено други деца, които са юноши на клуба. Ситуацията е такава просто на този етап. Ние ще бъдем отбор, който няма да търси някакви победи, заявихме много, че ще гледаме да развием момчетата. Поне моята лична амбиция е след края на сезона всеки един баскетболист да е на друго ниво като баскетболист. Естествено, аз имам такъв характер, това е, което усещам отвътре - нашият отбор ще играе за победа, независимо с кой играем. Не е тайна, че в тази зала тренира Апоел Тел Авив. Ако Апоел Тел Авив ни поканят да играем контролна среща, аз ще кажа на моите играчи, че играем за победа. Така ще бъде във всеки един мач от първенството, но ситуацията е такава, че сме по-млади, ще трябва да изтърпим този процес, но ще се забавляваме, ще тренираме много и мисля, че ще предоставим един модерен баскетбол такъв, какъвто трябва да бъде.

- Преди малко казахте, че играчите на Балкан ще бъдат като стимул за другите отбори да играят по-добре срещу тях, визирам силните им чужденци, както и българските играчи, разбира се все пак половината национален отбор е там… но какво даде присъствието на Евролигата и тези силни играчи на българския баскетбол и какво ще дава, защото и през този сезон Апоел остава в България?

⁃ Първо дава много на българската общественост като това, че ние вече можем да наблюдаваме този турнир от първо лице. Можем да отидем в залата да видим отбори от най-висока класа. Можахме да видим отбори като Панатинайкос, Реал Мадрид, Олимпиакос, Барселона, това е нещо невероятно. Смятам също, че и треньорите на Апоел никога не са тренирали на закрити врата, не са се крили. Предполагам, че и доста баскетболни специалисти са имали възможността да се докоснат до треньорското знание. Аз мога да дам пример, че когато те участваха в ЕвроКъп преди 3 години и водиха подготовка в Самоков, те позволиха на треньорския щаб на Рилски спортист да изгледат цялата подготовка, което прави голяма чест. Смятам, че не само за феновете на баскетбола, а и за треньорите има какво да видят. Да видят баскетбол от най-високо ниво, което когато го видиш на живо е съвсем различно. Вече може да се гледа всякакъв спорт по телевизията, но друго е да го видиш с твоите очи на живо как изглеждат ситуациите, нещата и да си направиш своите изводи къде можеш да се подобриш.

- Къде ще бъде ЦСКА през този сезон?

- Много се радвам, че сме в НБЛ, не искам да правя прогнози къде ще се намираме. Искам да видя, че излизаме всеки мач със страшно голямо желание. Това обещаваме на всички наши фенове. Мога да обещая, че играчите ще надхвърлят своите възможности и баскетболни, и психо-физически на терена, това е моето желание.

- Няма как да не подхвана и футболната тема, защото остава много малко време до Суперкупата. ЦСКА се изправя срещу Левски в спор за трофея, какви са Вашите очаквания и как Ви се струва отборът на ЦСКА до този момент?

- Винаги е хубаво да стартираш с някакво отличие и за тяхното самочувствие ще е супер. Те направиха нелоши мачове през лятото в Европа. Достигнаха до там да играят, не съм много запознат с календара, но до Нова година мисля, че ще играят евротурнири, което е много важно. Аз като треньор в отборен спорт знам, че е много трудно да играеш един мач на седмица. Мисля, че те свършиха добра работа през лятото и ние всички ще ги подкрепим в този мач и се надяваме на първи трофей.

- Баскетболният отбор ще бъде ли на стадиона?

- Да, разбира се, ще отидем всички. Цялата червена общност сме едно.

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Снимки: Владимир Иванов