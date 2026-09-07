Капитанът на баскетболните "армейци" преди Суперкупата във футбола: Винаги ще кажа победа за ЦСКА!

Капитанът на ЦСКА Виктор Гергов застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие с какви емоции се връща при "червените", какво е състоянието му след контузията, която не му даде възможност да играе до края през изминалия сезон в Sesame НБЛ, а в края на нашия разговор баскетболистът сподели и очакванията си за Суперкупата във футбола.

- Връщаш се в ЦСКА, с какви емоции, какви чувства?

⁃ Много добре се чувствам, това е моят дом и съм много щастлив, че можем след две години пауза пак да играем в НБЛ.

- В какво състояние си, защото пропусна края на изминалия сезон заради контузия и операция?

- Още се възстановявам. Не съм на 100% готов, но възстановяването върви добре и се надявам съвсем скоро да съм на терена.

- Какво очакваш от този сезон с 14 отбора. Добре ли е, че има толкова много отбори в НБЛ или ще има такива, които ще са “боксова круша”?

- Миналата година пример е Ботев Враца. Доказаха, че дори и да си само с млади играчи, това не означава въобще, че ще бъдеш боксова круша. Така, че това зависи от отборите, включително и ние, какво лице ще покажат през сезона.

- Коментира се, че в ЦСКА има много млади играчи, че няма да бъде лесно срещу вас, но няма да бъде и много трудно. Ти на какво мнение си, какво можеш да кажеш на критиците?

⁃ Смятам да не кажа нищо, а просто да работим и времето да покаже.

- Сега предстои огромен сблъсък във футбола между ЦСКА и Левски в спор за Суперкупата. Какви са твоите очаквания и как ти се струва ЦСКА до този момент?

⁃ Донякъде колеблив, но се класирахме за груповата фаза за Лигата на конференциите, което не се е случвало вече няколко години. Смесени са мненията на всички, може би и моето е такова, но трябва времето да покаже.

- Каква е прогнозата ти за мача?

- Винаги ще кажа победа за ЦСКА!

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Снимки: Владимир Иванов