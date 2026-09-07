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ЦСКА показа новата емблема

  • 7 сеп 2026 | 22:17
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Отборът на ЦСКА вече започна подготовка за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига освен с обновен състав и треньорски щаб, но и с нова емблема. За нейната поява се говореше още преди повече от месец, а вече това е факт.

От няколко дни както на входа на залата на "червените", така в центъра на игрището и на екипите на играчите блести именно символът на ЦСКА, който гордо носят футболният и баскетболният отбор.

Иначе екипът на Sportal.bg имаше привилегията да изгледа и част от заниманието на тима, който през този сезон ще бъде воден от друга легенда на ЦСКА - Йордан Бозов.

Припомняме ви, че в състава на "армейците" се завърнаха Виктор Гергов, Мартин Русев, Иван Димитров, Александър Александров, а от няколко дни се включи и първото чужестранно попълнение Нана Антви-Боасиако.

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Снимки: Владимир Иванов

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