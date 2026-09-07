Президентът на ЦСКА за Сектор "Г": Има ли български момчета, феновете ще бъдат тук

Президентът на ЦСКА Гинко Василев застана пред камерата на Sportal.bg, за да си поговорим за подготовката на баскетболния тим, очакванията за новия сезон в Sesame НБЛ и подкрепата от най-верните фенове на "армейците" от Сектор "Г". Нямаше как да не коментираме и предстоящия мач за Суперкупата във футбола между ЦСКА и Левски, който ще се изиграе в сряда.

- Ще започна интервюто с едни Ваши думи, цитирам “Няма да мислим да печелим, а да обиграем състава и да създадем едно силно ядро за следващите години”. Подхожда ли това на отбор като ЦСКА?

⁃ Не подхожда, така е, права си. Но ние много добре знаем, че тази година отборът е млад, ще ни трябва опит, ще ни трябват мачове и най-вероятно и най-вероятно нещата няма да бъдат както ни се иска. Но това е първата стъпка, за да стигнем там, където всички тук си мислим, че след 2 или 3 години да бъдем претенденти за титлата. Това е пътят.

- Не Ви ли притеснява отлив на фенове, защото те винаги търсят резултати, радват се на победите, но правят и крачка назад, когато отборът не показва това, което очакват т.е. няма ги резултатите. Вярвате ли, че ще успеете да задържите публиката на ЦСКА с оглед на тези думи, които цитирах?

⁃ Със сигурност мога да кажа, че ако на някой не му харесва или не припознае отбора като отбор, който иска да гледа, може да не идва в залата. Но за всички други, които дойдат…да, може да не са свидетели на мачове, които ще спечелим, но ще са свидетели на една битка във всеки мач от нашите момчета. Защото те са момчета, които са зaпочнали в школата на ЦСКА и знаят какво е ЦСКА. Това е по-важно от всичко друго.

- Много смело изказване, но преди няколко дни видяхме тук интересно присъствие точно до тази нова емблема на ЦСКА, която вече е същата като на футболния отбор. Иван Велчев - Кюстендилеца, лидерът на Сектор “Г” беше тук с Вас, появи се и снимка в социалните мрежи. Ще имате ли подкрепа от Сектор “Г” и ще гледат ли от Сектор “Г” баскетбол през този сезон?

⁃ Най-важното нещо, което си говорихме с него беше, че когато има български играчи, които са започнали в ЦСКА и играят за ЦСКА, всички ще са зад нас. Това е най-важното. Ние сме една марка, която всеки, който е в този клуб трябва да знае какво е този клуб. ЦСКА е най-великият клуб. Има ли български момчета, феновете ще бъдат тук.

- Т.е. очакваме сериозна подкрепа и от Сектор “Г”, така ли да го разбирам?

⁃ За момента няма да очакваме много сериозна, знаете че залата ни е малка, но лека-полека се надявам да намираме място за всеки, който иска да застане зад нас.

- Как Ви се струва отборът? Събраха се вече момчетата в пълен състав, провеждат тренировки под ръководството на Йордан Бозов, какво е настроението?

- Да сме живи и здрави, всичко е супер. Всеки един играч, заедно с треньора е започнал в ЦСКА, бил е част от този клуб, знаят много добре, че това е нещо много специално. Много се радваме, че залата ни най-накрая е готова и всички условия са на лице, за да сплотим този млад състав и да видим докъде ще ни заведе.

- Няма как да подмина темата за Суперкупата във футбола, защото ЦСКА излиза срещу Левски в спор за трофея в сряда, какви са очакванията Ви за този мач? Момчетата и треньорът ми казаха, че ако имат възможност ще бъдат на стадиона, ще ги освободите ли?

- Всички ще бъдем на мача, ще опитаме максимално много от играчи и треньори да бъдем там. Не само знам, а съм сигурен, че нашият отбор ЦСКА ще вдигне Купата, нямам съмнения и затова отиваме да го видим това там.

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Снимки: Владимир Иванов